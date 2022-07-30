Российские войска будут готовы к новому наступлению на юге Украины в начале августа.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович в эфире «Фейгин LIVE».

«Происходит гигантский переворот физический, они с северо-востока Украины смещаются на юг. Думаю, что они будут готовы к наступлению к 5-6 августа. Они пойдут вперед, а мы будем метелить. Там будет лихая драка в стиле гражданской войны в 1918-1920 годах. Война с элементами маневров по степи, с прорывами и так далее», — отметил он.

По его словам, на юге российские накопленные резервы столкнутся с украинскими подготовленными резервами. И в этом смысле министр обороны США Ллойд Остин был прав, что война близится к развязке.

«Это не значит, что она закончится, но это будет подобие Курской дуги. То, что там произойдет, определит финальную фазу войны, которая еще может длиться мама дорогая. У меня прогноз на то, что мы выигрываем», — добавил Арестович.