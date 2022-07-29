«В Европе наблюдается очень серьезный рост числа нападений на мусульман и мечети». С данным заявлением выступил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в ходе совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок.

Чавушоглу отметил, что в последнее время в Германии наблюдается рост активности РКК: «Мы довели нашу обеспокоенность по поводу терроризма. Я хотел бы еще раз подчеркнуть, что охват террористических организаций, особенно РКК, YPG, PYD и FETO, не соответствует духу союзничества» (цитата по «Анадолу»).

Отметив, что Турция ожидает конкретных шагов и активного сотрудничества в борьбе с террористическими организациями, Чавушоглу заявил: «К сожалению, ограничения в отношении продукций оборонной промышленности продолжаются. Это не соответствует духу партнерства. Между союзниками не должно быть таких барьеров».