Служба безопасности Украины, Вооруженные силы, Главное управление разведки и омбудсмен обнародовали совместное заявление в связи с массовым убийством украинских пленных в Еленовке.

Об этом говорится в сообщении СБУ в «Телеграм».

В ночь на 29 июля на территории бывшей исправительной колонии №210 в Еленовке (захваченная часть Донецкой области) раздался взрыв. В результате уничтожено здание, где были украинские пленные. По данным россиян, погибли более 50 человек, количество раненых неизвестно.

Ни один работник колонии, боевик «ДНР» или российский военный, согласно комментариям российской стороны, в результате взрыва не пострадал. Сразу после взрыва Россия обвинила Украину в обстреле колонии с использованием американского оружия и убийстве украинских военных.

Украинские ведомства настаивают на том, что взрыв является циничным терактом России, провокацией с целью скрыть военные преступления, дискредитировать ВСУ, сорвать поставки западного оружия и повысить социальную напряженность в Украине.

Вооруженные силы Украины наносят удары исключительно по российским военным объектам: складам с топливом, вооружением и боеприпасами, командным пунктам, объектам военной инфраструктуры.

Украинская армия имеет достаточно средств для идентификации целей, включая системы космической разведки. Украина не наносила ракетные и артиллерийские удары по Еленовке.

16 мая 2022 года при посредничестве ООН и Международного комитета Красного Креста началась эвакуация защитников Мариуполя с территории завода «Азовсталь». Формат предусматривал установление режима тишины и сдачу украинских военных в плен с последующим обменом под гарантии ООН и Красного Креста.

Этот формат был выбран и утвержден защитниками Мариуполя, которые участвовали в переговорах. 29 июня прошел первый из запланированных обменов пленных, в результате которого в Украину вернулись 144 защитника. Среди них — 95 защитников «Азовстали».

Ключевым условием сдачи в плен было обязательство российской стороны перед международными организациями сохранить жизнь и здоровье украинских защитников. Эта гарантия была цинично нарушена.

На территории колонии в Еленовке произошло организованное убийство украинских пленных. На спланированный характер указывают задокументированные доказательства: в частности, перевод бойцов в новое помещение незадолго до взрыва, анализ характера повреждений и движения взрывной волны, перехват телефонных разговоров боевиков, отсутствие обстрелов в указанном месте и другие.

Все это не оставляет сомнения: взрыв в Еленовке был российским террористическим актом и грубым нарушением международных договоренностей.

ООН и Красный Крест, которые выступили гарантами, должны немедленно отреагировать на террористический акт, совершенный Российской Федерацией.

Представителей ООН, Красного Креста, Объединенного центра по поиску и освобождению пленных и уполномоченного Верховной рады по правам человека необходимо направить в Еленовку с инспекционной миссией.