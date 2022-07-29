Созданная решением, принятым на заседании в Шуше, штаб-квартира молодежной организации Движения неприсоединения будет располагаться в Баку.

В рамках Молодежного саммита Движения неприсоединения (ДН), прошедшего в Азербайджане 25-29 июля, впервые за 61-летнюю историю Движения была создана молодежная организация ДН. Документ о создании молодежной организации ДН, вошедший в историю как «Шушинский аккорд» (Шушинское соглашение), послужит вхождению названия культурной столицы нашей страны — города Шуша в историю Движения неприсоединения.

Создание молодежной сети ДН является второй важной инициативой после создания парламентской сети ДН на основе инициативы Президента Азербайджана. Штаб-квартира организации будет располагаться в Баку. Кроме того, будут созданы региональные офисы в других регионах, представляемых государствами-членами. На предстоящий трехлетний срок председательствовать в организации будет представитель Азербайджана. Создание этой организации было положительно воспринято и поддержано представителями государств-членов, участвующих в молодежном саммите ДН, Азербайджану была выражена благодарность за эту важную инициативу, объединяющую молодежь стран-членов ДН. С преобразованием молодежной сети ДН в молодежную организацию это учреждение получило возможность более удобного выхода на международные платформы.

Делегации стран-членов ДН, посетившие Шушу в рамках молодежного саммита ДН, были проинформированы об оккупации территорий Азербайджана со стороны Армении, разрушениях, совершенных в период оккупации, а также ознакомились с реставрационными и восстановительными работами, осуществляемыми правительством Азербайджана, в том числе с историческими и архитектурными памятниками города Шуша.

ДН объединяет 120 стран, напоминает «Тренд». Азербайджан председательствует в ДН с 2019 года. Хотя срок председательства страны должен был истечь в 2022 году, единогласным решением государств-членов председательство было продлено еще на год.