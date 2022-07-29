Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что провёл разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. Об этом сообщил ТАСС.

По словам Блинкена, беседа была откровенной и прямолинейной, стороны обсудили в том числе обмен заключёнными.

Американский госсекретарь также сообщил, что предупредил российского министра о намерении США ввести дополнительные санкции в случае «вхождения районов Украины в состав Российской Федерации».

В свою очередь, Лавров заявил государственному секретарю США Энтони Блинкену, что поставки оружия Украине якобы «продлевают агонию режима в Киеве».

Он утверждает, что накачка Киева оружием со стороны США и НАТО якобы затягивает конфликт и множит жертвы.

Кроме того Лавров заявил, что Вооружённые силы России в ходе т.н. «спецоперации» в Украине «строго соблюдают нормы международного права». Он выразил уверенность, что цели «спецоперации» РФ будут достигнуты.

Российский министр отметил, что на «освобождаемых территориях» налажена системная работа по возвращению к мирной жизни.

Блинкен был проинформирован о деталях «пакетной» договоренности, подписанной 22 июля с.г. в Стамбуле, о транспортировке украинского зерна из черноморских портов и по продвижению российского экспорта продовольствия и удобрений. Лавров заявил, что ситуация якобы осложняется американскими санкциями.

Проведен обмен мнениями по проблематике двусторонних отношений. Касательно возможного обмена заключенных граждан России и США с российской стороны настоятельно предложено вернуться в режим «тихой дипломатии».

Разговор состоялся по инициативе Вашингтона.