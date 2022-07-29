В августе на территории Азербайджана среднемесячная температура воздуха местами будет незначительно выше климатической нормы.

Согласно сообщению Национальной службы гидрометеорологии, среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме. В середине первой декады будет относительно прохладно, температура воздуха ожидается в пределах нормы.

В Баку и на Абшеронском полуострове среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 26-29 градусов тепла, что близко к климатической норме и немного превышает ее. Ночью температура воздуха составит 21-26, днем — ​​34-38, в отдельные дни — 40-42 градуса тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма — 6-8 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Нахчыванской АР ожидается на уровне 26-30 градусов тепла, что в пределах климатической нормы. Температура воздуха ночью составит 21-26, днем — 33-38, в отдельные дни — 40-43 градуса тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма — 6-10 мм).

В Ханкенди, Шуше, Ходжалинском, Ходжавендском, Губадлинском, Зангиланском, Лачинском, Кяльбаджарском, Дашкесанском, Гедабейском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 18-22 градусов тепла, что близко к климатической норме и немного превышает ее. Ночью температура воздуха составит 12-17, днем -​​20-25, в отдельные дни — 28-33 градуса тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма — 32-55 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Гяндже, Газахском, Агстафинском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джебраильском районах составит 26-28 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 19-24, днем​​- 32-37, в отдельные дни — 37-42 градуса тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма — 15-27 мм).

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызинском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 23-27 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 18-23, днем — ​​30-35, в отдельные дни — 37-39 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма — 13-116 мм).

В Мингячевирском, Евлахском, Гёйчайском, Агдашском, Кюрдамирском, Имишлинском, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджигабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах среднемесячная температура воздуха ожидается на уровне 27-30 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 21-26, днем — ​​33-38, в отдельные дни — 40-43 градуса тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма — 6-22 мм).

Среднемесячная температура воздуха в Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах ожидается на уровне 24-28 градусов тепла, что близко к климатической норме. Ночью температура воздуха составит 19-24, днем — ​​30-34, в отдельные дни — 36-38 градусов тепла. Среднемесячное количество осадков будет близко к климатической норме (норма — 13-83 мм).