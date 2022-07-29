Есть институты, которые имеют традиции, и на протяжении истории находили ответы на очень серьезные вопросы. Но есть и такие учреждения, которые можно оптимизировать.

С данным заявлением выступил в передаче «Hədəf» телеканала AzTV министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Согласно его заявлению, если есть структуры, которые повторяют друг друга, то для повышения эффективности их деятельность можно объединить: «Разницы нет, какая модель будет применена. Самое главное, чтобы наука развивалась».