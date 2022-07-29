Абсолютно неправильно расценивать это решение как ликвидацию Национальной академии наук.

С данным заявлением выступил министр науки и образования Эмин Амруллаев в интервью программе Hədəf на телеканале AzTV.

Он отметил, что Национальная академия наук продолжает свою деятельность: «Просто некоторые научно-исследовательские институты, находящиеся в подчинении академии, переданы в подчинение Министерства науки и образования”.

«Я верю, что НАНА, Министерство науки и образования и подведомственные министерству высшие учебные заведения, а также научные организации вместе добьются развития науки и образования в стране”, — сказал Амруллаев.