Два корабля ВМС Народно-освободительной армии Китая (НОАК) наблюдают за перемещениями американского атомного авианосца «Рональд Рейган» в Южно-Китайскорм море. Об этом сообщила в пятницу газета South China Morning Post.

По ее данным, авианосная группа в четверг прошла в 185 км от острова Юншуцзяо, который входит в состав спорного архипелага Спратли. Как утверждает вьетнамский военный обозреватель Данг Зуан, в том же районе были замечены ракетный эсминец ВМС НОАК типа 052D и фрегат 054A, которые находились на расстоянии 27 и 23 км соответственно.

В минувший понедельник «Рональд Рейган» с кораблями сопровождения вышел из Сингапура и направился в северо-восточном направлении. Американские военные не раскрывают конечный пункт назначения, но маршрут приведет авианосную группу к Тайваньскому проливу, если она продолжит движение в том же направлении, поясняет газета.