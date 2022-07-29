Глава КНДР Ким Чен Ын выразил готовность использовать ядерное оружие в потенциальной войне с США и с Южной Кореей. Об этом он сказал, выступая перед ветеранами в 69-ю годовщину окончания Корейской войны, передает Associated Press.

По данным информагентства, Ким Чен Ына заявил, что «враги поставили Корейский полуостров на грань войны». Он также подчеркнул готовность к мобилизации ядерного потенциала вооруженных сил своего государства. «Наши вооруженные силы полностью готовы отреагировать на любой кризис, а ядерные силы сдерживания также готовы мобилизовать свою абсолютную мощь добросовестно, точно и быстро в соответствии со своей миссией», — отметил северокорейский лидер.