Изменилась сумма обеспечения членов Счетной палаты.

Это нашло отражение в поправке к закону «О Счетной палате», утвержденной сегодня президентом Ильхамом Алиевым.

Согласно закону, председатель Счетной палаты будет получать 3150 манатов, заместитель председателя Счетной палаты — 2800 манатов, аудиторы Счетной палаты — 2625 манатов.

Закон вступил в силу с 1 июля 2022 года.

Ильхам Алиев утвердил поправку в закон «О статусе депутата Милли Меджлиса Азербайджана.

В закон внесены нижеуказанные поправки:

— по статье 21:

1.1.1. отменяются первая, вторая и шестая части;

1.1.2. в третьей части слова «в размере 2 475 манатов» заменяются словами «в сумме 3 550 манатов»;

1.1.3. в пятой части слова «в однократном размере» заменяются словами «в двукратном размере».

Из статьи 29 исключается второе предложение.

Дата вступления данного закона в силу — с 1 июля 2022 года.

Также увеличены зарплаты судей.

До настоящего времени председателю Верховного Суда выплачивался ежемесячный должностной оклад равный окладу председателя Милли Меджлиса Азербайджанской Республики (2475 манатов). Согласно закону, председателю Верховного суда будет получать зарплату в размере 3550 манатов. В том числе, согласно действующему закону, председателю Верховного суда будет выплачиваться надбавка к должностному окладу равная месячному должностному окладу. То есть председатель Верховного суда в общей сложности будет получать 7 100 манатов в месяц.

Поскольку зарплата председателей судов и судей регулируется в соответствии с зарплатой председателя Верховного Суда, заработная плата этих председателей судов и судей также будет увеличена в соответственно.

Закон вступит в силу с 1 сентября.

Заработная плата Генерального прокурора Азербайджана определена в размере 3260 манатов.

Распоряжение применяется с 1 июля 2022 года.