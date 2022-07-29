29 июля в Шуше начала работу сессия Молодежного саммита Движения неприсоединения (ДН).

Как сообщает пресс-служба МИД, участники саммита приняли документы, согласованные на Бакинской сессии, проведенной 25-28 июля.

Согласно документу, называемому «Шушинский аккорд» (Шушинское соглашение), на основании Молодежной сети ДН, учрежденной 4 октября 2021 года по инициативе президента Азербайджана Ильхама Алиева как председателя ДН, создана Молодежная организация ДН.

Устав, лого и флаг Молодежной организации ДН, постоянный секретариат которой будет находиться в Баку, были утверждены сегодня в рамках Шушинской сессии саммита.

В рамках мероприятия при участии представителей МИД Азербайджана, Министерства молодежи и спорта, Управления Государственного заповедника города Шуша был проведен обмен мнениями по итогам Молодежного саммита ДН и дальнейшей деятельности Молодежной организации ДН.