Сегодня в Шуше начала работу сессия Молодежного саммита Движения неприсоединения (ДН).

Делегация, представляющая более 60 стран-членов ДН, приземлились в международном аэропорту в Физули, и после ознакомления с условиями, созданными в аэропорте, отправилась в Шушу.

Работа Молодежного саммита ДН, которая продолжалась в течение недели, будет подытожена Шушинской сессией.

Ожидается, что в Шуше участники саммита примут документы, согласованные на Бакинской сессии, проведенной 25-28 июля.