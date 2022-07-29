Ни для кого не секрет, что сегодняшнее российское медиа-пространство находится в плену армянских и проармянских магнатов. Оно больше напоминает армянское медиа-поле, где интересы «многострадальных» яро отстаиваются прикормленными журналистами. Порой, в погоне за армянской звонкой монетой представители медиа даже наносят вред интересам России в угоду своим гласным и негласным хозяевам.

Помнится, в разгар 44-дневной войны одна из особо прытких одиозных российских журналистов, небезызвестный главный редактор Russia Today и «Спутник» Маргарита Симоньян настолько «попутала берега», что попала в поле зрения высшего российского политического истеблишмента.

Тогда «российская патриотка», вопреки журналистской этике и кодексу, заняв исключительно армянскую позицию, обильно поливала грязью азербайджанскую сторону. Были многочисленные доказательства того, что часто на сайте «Спутник» публиковались проармянские, далекие от реалий публикации, по сути игравшие на руку карабахским сепаратистам.

Такое положение дел, несомненно, создавало напряженность между Баку и Москвой. В конце концов, она была вызвана на ковер, и после разъяснительной беседы, Симоньян на время умолкла.

Впрочем, в своем антиазербайджанском настрое Марго была не одинока. Большинство российских изданий и телеканалов превратились в проходной двор, где различные армянские «эксперты» устраивали «шабаш ведьм», вопя об «агрессии» Азербайджана. Разношерстная толпа хайских «политологов» и сегодня является завсегдатаями политических «посиделок» на российском телевидении. Изменился лишь вектор: если осенью 2020 года основной мишенью был Азербайджан, то сегодня на прицеле Украина.

Повторимся, то, что сегодня на российском медиа-поле не Русью пахнет, а хайским духом. Тем не менее, в России находятся эксперты, которые в упор не замечают огромного армянского «бревна», но зато успешно отыскивают азербайджанскую «соринку». Одним из огромной орды российских экспертов, находящихся на службе армян, является декан Высшей школы телевидения МГУ им. М. В. Ломоносова Виталий Третьяков.

Опять же в ходе 44-дневной войны Третьяков, будучи гостем передачи «Вечер с Владимиром Соловьевым», выразил свое восхищение армянами. Третьяков был в ударе. Он заметил, что Нагорный Карабах, мол, «исконно армянская земля и карабахские армяне навечно, де-факто связаны с Арменией, и поэтому у Азербайджана ничего не получится».

И вот сегодня Третьяков, отвечая на вопрос армянского журналиста, о том, чей PR формирует у россиян мнение об Армении и Азербайджане, вновь продемонстрировал свою любовь к хаям. По его словам, информационная война, которую Баку много десятилетий ведёт против Еревана, уже давно перешла в международную плоскость.

«Азербайджан в полной мере осознал силу социальных сетей и мессенджеров, которые заменили молодым газеты и телевидение. Эффект этого был продемонстрирован во время 44-дневной войны. Кроме этого, перед азербайджанской диаспорой была поставлена задача — подготовиться к информационной войне заранее, и она решила не только платить за публикации своей информации в российских СМИ, но и создавать на территории России собственные», — сказал он.

Он также, в качестве примера, привел брифинг заместителя директора ДИП российского МИДа Ивана Нечаева.

«Один из вопросов был задан изданием News.ru. Журналист Рустамова спросила о выделенных Евросоюзом Армении 8 млн. евро, которые, по мнению представителя News.ru, должны оторвать Армению от России. Остальных журналистов, участвующих в брифинге, интересовали более актуальные вопросы мировой повестки. Почему именно это российское издание интересовала Армения? Ответ лежит на поверхности – News.ru учредил Мусейб Алекперов, с 2020 года состоящий также в Общественном Совете московской полиции. Издание Алекперова — внешне СМИ российское, и контент как у всех, но активно следит за «негативной» армянской повесткой», — отметил Третьяков.

Удивительная близорукость или амнезия господина Третьякова! Российский медиа-менеджер, глава «Лайфньюс» Арам Габрелянов, вышеупомянутая Маргарита Симоньян, ведущий программы «Своя правда» Роман Бабаян, соловьевы, поповы, шеины, скабеевы и прочие давно уже паразитируют на теле российского медиа, а Третьяков узрел лишь news.ru.

Действительно, между Баку и Ереваном давно уже идет война, как на дипломатическом, так и информационном фронте. Только вот российский эксперт в области телевидения неверно расставляет акценты. Баку не ведет войну, а щитом правды и справедливости обороняется от фейковых орудий Еревана.

И если на протяжении долгих лет армянской пропаганде удавалось вводить мировую общественность в заблуждении лживыми вбросами об ущемлении их прав, то сегодня ситуация коренным образом изменилась. Международное сообщество начинает постепенно прозревать (особенно после того, как стали свидетелями армянского вандализма на освобожденных землях), не желая и дальше ходить в дураках.

Неужели Третьякову обо всем этом неизвестно? Конечно же, известно. Но также известно и то, что деньги не пахнут. Даже деньги армянских толстосумов.

Герой комедии Грибоедова «Горе от ума» Чацкий произносит поистине гениальную фразу: «Служить бы рад, прислуживаться тошно». К сожалению, ни Третьяков, ни ему подобные «эксперты» не следуют завету Чацкого. И их даже не тошнит…

Фарид Теймурханлы