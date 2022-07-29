Власти Венгрии собрались договориться с Россией о покупке еще 700 миллионов кубометров газа в течение лета, чтобы спокойно пройти зимний период. Об этом в эфире местного радио заявил премьер-министр страны Виктор Орбан, передает РИА Новости.

До этого правительство объявило чрезвычайное положение в сфере энергетики, которое в том числе предусматривало увеличение добычи газа с полутора до двух миллиардов кубометров и поиск 700 миллионов кубометров газа, чтобы заполнить хранилища. Также в списке мер содержится запрет на экспорт энергоносителей и дров, увеличение добычи угля, ускорение перезапуска блоков угольной электростанции и продление сроков работы атомной электростанции «Пакш».