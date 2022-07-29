Сегодня в административном здании АФФА состоялась конференция Профессиональной футбольной Лиги.

В конференции приняли участие президент ПФЛ Рамин Мусаев, генеральный секретарь АФФА Сархан Гаджиев и представители 9 клубов элиты. Представитель клуба «Зиря» не присутствовал на заседании, так как находится в отъезде из-за еврокубковых матчей. На конференции была принята отставке президента ПФЛ Рамина Мусаева по состоянию здоровья.

На пост президента ПФЛ единогласно был избран Эльхан Самедов.

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Президент Профессиональной футбольной Лиги Рамин Мусаев покинул свой пост по состоянию здоровья, передает apasport.

Р.Мусаев 2 июля 2008 года по итогам голосования АФФА был избран первым президентом вновь созданной Профессиональной футбольной лиги и занимал этот пост 4 года. После избрания на новую должность он покинул пост вице-президента клуба “Нефтчи”.

3 июля 2012 года на очередных выборах, проведенных в административном здании АФФА с участием президента АФФА Ровнага Абдуллаева и руководителей клубов, он был единогласно избран президентом Профессиональной футбольной Лиги на второй срок. Рамин Мусаев также был победителем на выборах ПФЛ 5 июля 2016 года и 14 сентября 2020 года.