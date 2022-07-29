Целью нынешнего приезда в Армению сопредседателя координационного совета армянских организаций Франции, члена Бюро АРФ «Дашнакцутюн» Мурада Папазяна была подготовка скоординированных действий против правительства, направленная в конечном итоге на свержение Пашиняна. Очевидно, он планировал встречи с представителями местной оппозиции, а также, возможно, сепаратистами для того, чтобы сформировать какой-то план действий относительно свержения Пашиняна. Скорее всего, именно поэтому власти и запретили ему въезд в Армению. Об этом Minval.az сказал эксперт по международным вопросам, руководитель клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, комментируя информацию о том, что Пашинян не впустил в Армению одного из самых известных дашнаков в мире — Папазяна.

Отметим, что на своей странице в Facebook Папазян написал: «С огромной болью сообщаю, что вчера мне запретили въехать в Армению. По приказу премьер-министра Никола Пашиняна меня объявили персоной нон грата в Армении».

Он рассказал, что едва он прилетел в Ереван, его остановили у входа и забрали паспорт, полиция сопроводила его к вылетающему обратно самолету: «Знал, что мне запрещен въезд в Турцию и Азербайджан, а теперь узнал также, что это распространяется и на пашиняновскую Армению. «Удостоиться» такого отношения после 40 лет борьбы за Армению, армян и Ай Дат – просто причиняет мне боль. Это решение Никола Пашиняна еще раз свидетельствует о том, что он не соответствует возложенной на него ответственности. Он силен, когда от своих полицейских требует выдворения деятеля Ай Дата, но вы можете представить этого маленького руководителя лицом к лицу с Эрдоганом и Алиевым?».

«Рано или поздно народ Армении должен убедиться, что ему придется избавиться от этого руководителя, который прилагает все усилия для ослабления Армении. Диаспора тоже понимает. Но уже настало время сказать «Стоп!»», – заявил он.

Отдельное заявление в связи с решением Пашиняна сделало Бюро АРФ «Дашнакцутюн». В нем говорится: «Не имеющая границ нетерпимость антинациональных властей Армении получает новые проявления. Этой ночью без объяснения причин и обоснований, члену Бюро АРФД, сопредседателю координационного совета армянских организаций Франции (CCAF) Мураду Папазяну был запрещен въезд в Армению. Такое отношение к национальному деятелю, десятилетиями боровшемуся за Армению, «Арцах» и Ай-Дат, – не что иное, как мстительный, малодушный шаг и примитивное проявление угождения врагу. Мы уверены, что грубое нарушение права на свободное передвижение признанного и уважаемого во Франции армянина в День взятия Бастилии, Национальный праздник Французской Республики, удостоится должной оценки и французских властей».

Между тем по словам Велизаде, мало того, что Папазян является координатором организаций армянской диаспоры во Франции, по сути этот человек стал движущей силой антипашиняновской оппозиции в западной диаспоре. Он лично не раз участвовал в организации протестных митингов и демонстраций во время визитов Пашиняна во Францию. Это идейный вдохновитель пропаганды, нацеленной против действующего премьер-министра Армении. Папазян тесно связан с руководством карабахских сепаратистов и с карабахским кланом в Армении.

«Ведь этот человек фактически является провокатором, инструментом в руках антипашиняновских сил, и приехал он в Ереван, чтобы мутить воду и участвовать в организации более широкого движения против премьер-министра. Это основная подоплека. Конечно, мы можем сказать также, что Папазян противник Турции и Азербайджана, человек, выступающий против армяно-турецкого сближения, армяно-азербайджанских переговоров. То есть ясно, что вот такого рода деятели будут тормозить процесс нормализации.

Приезд его сейчас был неслучаен, именно в этот период, когда армянская и турецкая стороны изучают возможности открытия границ и коммуникаций. Папазян и подобные ему конечно готовы мешать этому всеми доступными им способами, провоцировать недовольство среди местного населения и среди армянской диаспоры, организовать широкое движение против этих процессов», — отметил эксперт.

С другой стороны, произошедшее свидетельствует о том, что официальный Ереван прекрасно понимает, что такого рода деятели из прошлого ничего хорошего стране не принесут, будут торпедировать процесс нормализации армяно-турецких и армяно-азербайджанских отношений. И будут мешать становлению нового политического и экономического климата в регионе, который в свою очередь способен трансформировать отношение армянского общества к соседям в сторону большего позитива. Кроме всего прочего, это будет способствовать большей интеграции Армении в систему региональных хозяйственных и политических связей, заключил Велизаде.

Самир Ибрагимов