Тренер киевского «Динамо» Мирча Луческу раскритиковал турецких фанатов, которые пели песни в поддержку президента России Владимира Путина. Как сообщает издание Fanatik, после игры с Фенербахче главный тренер киевского «Динамо» подошел к турецким СМИ и высказал им свое негодование произошедшим на трибунах стамбульской арены.

«Я спрашиваю вас, вы снова посчитали, сколько фолов мы совершили? Все было в рамках нашего плана, это сработало, и мы выиграли.

Но мы не можем принять поведение болельщиков. Я не ожидал таких скандирований. Очень жаль», — коротко резюмировал наставник «бело-синих».