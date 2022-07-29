Президент Сербии Александар Вучич заявил, что в предстоящие восемь месяцев Сербия будет находиться на необъявленном чрезвычайном положении, ситуация в стране самая тяжелая за 10 лет. Об этом сербский лидер заявил в четверг в интервью в эфире телеканала Pink .

«До конца марта у нас в стране, хотя мы его формально и не вводим, чрезвычайное положение. Эти восемь месяцев будут самыми тяжелыми за последние 10 лет», — заявил Вучич.

Президент отметил, что из-за жары прекратилась выработка электроэнергии в области гидроресурсов. Цена на энергоносители растет и Белграду все труднее справляться, учитывая, что дешевый российский газ покрывает только 62% потребностей страны.