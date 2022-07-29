Бывший полузащитник сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал изданию «Азериспорт» предстоящее противостояние в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов между азербайджанским «Карабахом» и венгерским «Ференцварошем».

«Это противостояние можно назвать тренерской дуэлью азербайджанского и российского специалистов. Хотя больше здесь все-таки стоит говорить о матчах чемпионов Азербайджана и Венгрии. Думаю, шансы здесь равны. Станислав Саламыч был моим тренером, и я знаю, как он умеет работать. Он тренер высокого уровня, умеющий добиваться результата. Если он в команде, значит, там есть дисциплина. В любом случае, «Ференцварошу» будет непросто в Баку. «Карабах» умеет играть. Агдамскому клубу будет непросто в ответной встрече. Будет интересное противостояние, если смотреть на игру и в плане дуэли двух сильных специалистов», — заявил Самедов.