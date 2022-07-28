Москва планировала смену власти в Украине, утверждает в своем расследовании Reuters, ссылаясь на источники «знакомые с планами Кремля».

По сведениям агентства, «марионеточное правительство» должен был возглавить экс-депутат Верховной Рады Олег Царёв.

В Украине задолго до войны действовала российская сеть секретных агентов с целью способствовать успеху предстоящему вторжению, следует из расследования.

По словам Юрия Луценко, занимавшего пост генпрокурора Украины в 2016-2019 годах, в момент его ухода с должности «сотни» сотрудников Минобороны находились под наблюдением, поскольку подозревались в связях с РФ.