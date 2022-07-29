Очередной, десятый по счету депутат парламента вышел из правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия».

По словам Гурама Мачарашвили, таким образом он присоединился к покинувшим «Мечту» ранее Дмитрию Хундадзе, Михаилу Кавелашвили и Созару Субари, они перестали быть членами партии, чтобы иметь возможность свободнее говорить и предоставлять общественности больше сведений о событиях.

«Как видно, политика предоставления правдивой информации общественности оправдана. Исходя из этого, а не по какой-либо другой причине, я принял решение присоединиться к тройке Кавелашвили, Субари, Хундадзе. Никакой принципиальной несовместимости с «Мечтой» у меня нет», — цитирует Мачарашвили Sputnik Грузия.

Теперь за правящей партией Грузии остается 80 парламентских кресел. По Конституции для формирования правительства требуется поддержка 76 депутатов.