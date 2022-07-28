Вооруженные силы Украины ударят по Керченскому мосту, когда будет поставлена соответствующая военная задача. Об этом говорится в заявлении секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире NTA.

«В случае необходимости это решение примут военные. Что касается Крымского моста или другой инфраструктуры, поверьте, все находится под бдительным контролем. Как только будет необходимость, возможность и задание — все будет сделано и не только в отношении этого объекта», — отметил он.

По его словам, военный успех будет зависеть от того, насколько быстро партнеры будут поставлять современное вооружение.

Напомним, в июне советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив заявил, что Керченский мост обязательно будет разрушен. На фоне этих заявлений российские военные усилили охрану объекта.