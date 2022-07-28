Белорусский журналист Григорий Азаренок сообщил, что видеохостинг YouTube окончательно удалил его канал. В своем посте в Telegram-канале журналист не назвал причину такого решения, но отметил, что прекращать деятельность из-за этого не собирается.

«Товарищи, Goggle полностью удалил мой аккаунт в YouTube. Но если глобалисты думают, что мы опустим руки, то мы действительно их опустим. Им на голову», — написал Азаренок.

На своем YouTube-канале телеведущий активно освещал мировые события, комментируя те или иные заявления зарубежных политиков. При этом он нередко прибегал к резким высказываниям в отношении них.

По данным СМИ, в июне этого года видеохостинг уже ограничивал доступ Азаренку к каналу, запретив ему публикацию новых роликов. Согласно правилам сообщества, при получении трех предупреждений пользователю полностью удаляют канал без возможности восстановления.

