Агентство по внешней трудовой миграции Узбекистана призвало трудовых мигрантов в России осторожно выбирать работу из-за риска оказаться на войне в Украине, передает узбекская служа Радио Свобода.

«Некоторые новостные каналы распространяют объявления о приглашении граждан Узбекистана и Кыргызстана на работу в Россию за высокую зарплату. Основной целью этих объявлений является привлечение граждан в зоны конфликта между Россией и Украиной. В связи с этим просим наших соотечественников не верить неофициальным объявлениям о предложениях работы за границей», – говорится в сообщении агентства.

В ведомстве напомнили, что по статье «Наемничество» Уголовного кодекса Узбекистана грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.