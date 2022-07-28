Министр экономики республики Микаил Джаббаров назначен сопредседателем совместной межправительственной комиссии в экономической и гуманитарной сферах между Азербайджаном и Туркменистаном.

Это отражено в соответствующем распоряжении президента Ильхама Алиева. Ранее сопредседателем комиссии был первый заместитель премьер-министра Азербайджана.

МИД Азербайджана поручено направить соответствующее уведомление туркменской стороне об изменении, внесенном в состав с азербайджанской стороны.