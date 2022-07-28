Часовой завод «Ракета» подтвердил, что президент России Владимир Путин носит часы принадлежащей ему марки «Императорская Петергофская фабрика», сообщает РИА «Новости».

«Часы изготовлены по спецзаказу», — ответила руководитель департамента рекламы и маркетинга часового завода «Ракета» Антонина Скурыдина на вопрос агентства, которое поинтересовалось, верно ли, что президент России перешел на часы отечественного производителя.

Ранее на то, что у Владимира Путина на правой руке в последнее время — не часы марки Blancpain, как было раньше, а продукция российского производства, обратил внимание «Коммерсант». Он же предположил, что аксессуар изготовлен по специальному заказу.

«Римские метки на черном циферблате заменены арабскими, корпусное кольцо, по сведениям «Коммерсантъ Стиль», выполнено из черного опала», — отметило издание.

Между тем, Антонина Скурыдина в беседе с РИА «Новости» отметила, что на заказ изготавливаются все часы марки «Императорская Петергофская фабрика».

«Заказчик выбирает вид камня, цвет золота, из которого изготовлен корпус: белое, желтое, розовое, цвет ремня. На ротор в виде двуглавого орла можно нанести инициалы, изображение герба, по желанию будущего владельца», — объяснила она.

По ее словам, можно и приобрести уже собранные часы — однако количество экземпляров весьма ограничено.