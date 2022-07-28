Санкции против России, которые были введены Западом в ответ на ее вторжение в Украину, пока действуют не так быстро, как рассчитывалось. Но и оценивать их эффективность пока рано, сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление канцлера Австрии Карл Нехаммера.

«Санкции против России действуют не так быстро, как мы думали раньше. Из-за этого возникает определенное разочарование. Я также настаиваю на том, что санкции имеют больше вредить тому, кого наказали, чем тем, кого наказали», — заявил Нехаммер.

При этом он выразил убеждение в том, что санкции против России еще сработают, но «для этого нужно время».

«Что мы должны сделать, то это оставаться преданными Украине», — добавил Неххамер.