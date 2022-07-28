Кремль считает, что нужно в целом освобождать Украину от «неонацистских настроений», заявил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

Так он прокомментировал слова «главы» т.н. «ДНР» Дениса Пушилина, заявившего, что «пришло время освобождать русские города» в Украине.

«В Кремле поддерживают настрой на то, что нужно в целом освобождать Украину от всевозможных проявлений неонацистских настроений — это необходимо. И необходимо принять меры для того, чтобы защитить людей в ЛНР и ДНР», — сказал Песков.