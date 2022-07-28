Сенат США принял резолюцию, призывающую госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма из-за событий в Чечне, Грузии, Сирии и в Украине, сообщает ТАСС.

«Принято/согласовано в сенате: Резолюция принята в сенате с поправкой и исправленной преамбулой путем голосования», — говорится на сайте американского конгресса.

Согласно данным, представленным на сайте конгресса, резолюция была внесена на рассмотрение 9 мая. В документе утверждается, что сенат США рассматривают действия правительства РФ, совершенные по указанию президента РФ Владимира Путина, как спонсирование террористических актов.