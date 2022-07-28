Советник руководителя офиса Владимира Зеленского Сергей Лещенко не исключил передачи олигарха Игоря Коломойского США, где против него введены санкции и идет расследование, сообщает ТАСС со ссылкой на Youtube-канал Breakfast Show.

«С моей точки зрения, его лучше отдать Америке, пусть она быстро проведет судебное следствие и поставит точки над I, приговорит его, если посчитает нужным, к тюремному заключению, а деньги конфискованные будут переданы украинскому народу, как тем, кто потерпел от этого», — сказал Лещенко.