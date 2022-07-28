Задержаны лица, похищавшие телефоны и деньги граждан на пляже Ших, сообщили в пресс-службе МВД.

Отмечается, что в 41-й отдел полиции Сабаильского РУП поступило заявление о краже мобильного телефона жителя Баку А.Садыгова на пляже поселка Ших.

В результате оперативных мероприятий, проведенных сотрудниками полиции, был задержан подозреваемый в совершении кражи житель Джалилабадского района, ранее судимый В.Асадов.

В ходе оперативных мероприятий установлено, что это не первая кража, совершенная задержанным на пляже Ших. В частности из автомобиля марки Tofaş им были украдены 150 манатов и мобильный телефон, три мобильных телефона из сумок женщины и мужчины, а также совместно с жителем города Шуша Э.Нариманлы кошелек из автомобиля марки Mercedes, в котором находились 1400 манатов, банковская карта и документы.

Э.Нариманлы также был задержан сотрудниками полиции.

Ведется расследование.