В целях обеспечения исполнения пункта 2.3 указа Кабинетом Министров было принято распоряжение о повышении уровня самообеспеченности продовольственной пшеницей, стимулировании деятельности местных производителей продовольственной пшеницы и оказании им государственной поддержки, сообщили в Кабмине.

С учетом производственных затрат (себестоимости) продовольственной пшеницы и возможной прибыли производителя в соответствии с показателями качества, указанными в Приложении № 1 к «Правилам хранения и использования Государственного зернового фонда», утвержденным постановлением Кабинета Министров № 105 от 7 июля 2009 года, государственная закупочная цена за тонну местной продовольственной пшеницы на 2022 год установлена в размере 580,0 (пятьсот восемьдесят) манатов.