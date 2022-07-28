В апреле и мае экспорт украинского угля в Европу резко увеличился — до 54 тысяч и 82 тысяч тонн, хотя за весь 2021 год поставки составили всего 11,3 тысячи тонн, а за 2020-й — 2,6 тысячи. Об этом со ссылкой на данные Eurostat пишет «Коммерсантъ».

До 2014 года Европа каждый год закупала по 2-5 миллионов тонн украинского угля, но в результате конфликта в Донбассе, когда страна потеряла доступ к основным месторождениям, поставки практически прекратились. Нынешнее восстановление экспорта связано с сокращением внутреннего потребления за счет потери контроля над заводами.

Основой поставок является коксующийся уголь, который потребляли предприятия «Метинвеста» Рината Ахметова — ММК имени Ильича и «Азовсталь». В июне компания сообщила, что по итогам захвата Мариуполя российскими войсками оба завода полностью разрушены.

Еще один потребитель угля — «Запорожсталь» — сократил выпуск проката в два раза по итогам прошедших шести месяцев. Гендиректор предприятия Александр Мироненко в конце июня объяснил, что проблемы с логистикой затрудняют поставки продукции клиентам в Европе. Ранее сталь шла через порты, но этот маршрут пока недоступен. Переправка через пограничные переходы на Западной Украине идет сложно, поэтому имеет место затоваривание.

Большую часть украинского угля в настоящее время закупает завод U.S. Steel в Словакии. С его помощью она заместила российский коксующийся уголь, поставки которого остановились еще в марте. Помимо украинского топлива, предприятие ведет поставки из США.