Председатель Всемирного союза староверов (ВСС) Леонид Севастьянов заявил, что Папа Римский Франциск может приехать в Россию после Единого дня голосования в сентябре или в 2023 году, передает РИА Новости.

«Папа не вступает в переговоры о том, когда он должен посетить Россию – это прежде всего вопрос внутренней политики. Мы с супругой анимаемся организацией этой поездки. Визит будет, скорее всего, в течение 2023 года», — заявил глава ВСС.

Он отметил, что Папа Римский хотел бы посетить Россию и поспособствовать переговорному процессу по ситуации на Украине. При этом он подчеркивает свой нейтралитет в этом вопросе, хотя «всякие круги пытаются показать, что он политизирован, это совершенно не так», отметил Севастьянов.