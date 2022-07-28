Агентство Reuters со ссылкой на источники утверждает, что Египет расторг контракты на покупку 240 тысяч тонн пшеницы с Украины, закупленной в декабре 2021 года.

В публикации отмечается, что главное управление Египта по поставкам товаров (GASC) «освободило» от договорных обязательств компании-поставщики Nibulon и Inerco.

Агентство утверждает, что правительство Египта в декабре 2021 года закупило зерно по цене от $346 до $360 за тонну. Из-за конфликта в Украине забронированные грузы не были доставлены.