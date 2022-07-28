В Иране выявлена сеть «агентов шпионской организации сионистского режима, засланных в страну для проведения террористических операций». Об этом сообщило Министерство разведки Исламской Республики Иран на своем официальном сайте.

«Члены этой сети, находившиеся в контакте с агентами шпионско-террористической организации «Моссад» через одну из соседних стран и проникшие в страну из Курдистана, планировали осуществить беспрецедентные диверсионно-террористические операции с использованием новейшего оперативного и коммуникационного оборудования и мощнейшие взрывчатые вещества», — отмечается в сообщении.

Министерство разведки Ирана также сообщило, что участники группы заранее наметили цели для терактов в «особо чувствительных районах», однако были «пойманы в ловушку, а их оружие, взрывчатые вещества, технические средства и средства связи» обнаружены и конфискованы.