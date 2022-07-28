КНДР «полностью готова к любым военным столкновениям с США».

Об этом заявил лидер страны Ким Чен Ын в своей речи по случаю отмечаемой годовщины окончания Корейской войны (1950-1953 годы), передает агентство Yonhap.

«Еще раз подчеркиваю, что КНДР полностью готова к любому военному столкновению с США», — заявил Ким Чен Ын. По его словам, Пхеньян готов мобилизовать свои «ядерные средства сдерживания» в случае необходимости. Лидер КНДР добавил, что, если «США продолжат грубо нарушать фундаментальные интересы народной республики и посягать на ее безопасность», это лишь вызовет «больший кризис».

Лидер КНДР также прокомментировал концепцию превентивного удара Республики Корея. «Подобная опасная попытка вызовет суровое наказание и приведет к краху режима (президента) Юн Сок Еля и его армии. Если режим и бандиты из военных кругов считают, что могут нейтрализовать или уничтожить часть нашей военной силы с помощью превентивного применения определенных военных средств или методов, они ошибаются», — отметил лидер КНДР.