События в Украине вынуждают США и их союзников пересмотреть подход к сдерживанию угроз. С таким заявлением выступил в среду на телефонном брифинге для журналистов глава Стратегического командования (СТРАТКОМ) Вооруженных сил США адмирал Чарльз Ричард.

На вопрос о том, как конфликт в Украине изменил подход американского руководства к сдерживанию угроз, глава СТРАТКОМ обратил внимание на «исходящую от России риторику», «Речь идет о неприкрытом бряцании ядерным оружием», — сказал он, отметив, что считает это «необязательным и нецелесообразным».

По словам главы Стратегического командования ВС США, частота упоминаний ядерного оружия в контексте международной ситуации достигла рекордного уровня, которого не было даже во время холодной войны. «Это свидетельствует о реальности стоящей перед нами угрозы и говорит о необходимости нам и нашим союзникам не только принять конкретные меры относительно наших сил сдерживания, но и продумать методы, которыми мы планируем это осуществить. Пожалуй, это главное изменение», — указал Ричард.