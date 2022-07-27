Не случайно Эрдоган заставил Путина ждать его на недавней встрече в Тегеране. Таким образом президент Турции показал, кто в их паре является «альфа-самцом».

Об этом заявил российский политолог и публицист Андрей Пионтковский в эфире «Апостроф TV».

«Конечно, Эрдоган, потому что Путин испугался идти на войну с ним на Южном Кавказе, когда Эрдоган оказал масштабную поддержку азербайджанской армии. Азербайджан выиграл войну против путинского союзника – Армении, к которой он побоялся прийти на помощь. Теперь мы видим, почему он побоялся», – рассказал Пионтковский.

Он добавил, что война против Украины показала, на что на самом деле способна российская армия, которую называли «второй армией мира».

«И это здесь, в Украине, где, казалось бы, географически близко к центрам России, самое выигрышное поле боя. А представляете, что бы Эрдоган сделал с этой «второй армией» в мире на Южном Кавказе?»- задался вопросом публицист.