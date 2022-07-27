27 июля 2022 года посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу принял новоназначенного посла Судана Мохаммеда Эльгазали Эльтижани Сирраджа по его просьбе. Об этом говорится в сообщении посольства Азербайджана в России.

На встрече посол Азербайджана поздравил коллегу с назначением и пожелал ему успехов. Он также проинформировал посла Судана о своей деятельности в качестве дуайена дипломатического корпуса, аккредитованного в Москве, и организованных здесь многочисленных встречах и культурных мероприятиях.

Коснувшись двусторонних отношений между нашими странами, Полад Бюльбюльоглу отметил наличие широких возможностей для их развития, в особенности в сферах туризма, науки, образования и культуры, а также в рамках международных организаций.

Также азербайджанский дипломат проинформировал своего суданского коллегу об армяно-азербайджанском конфликте, урегулированном в результате победы доблестной азербайджанской армии под руководством президента, Верховного Главнокомандующего Ильхама Алиева, его истории, переговорном процессе, о 4-х общеизвестных резолюциях Совета Безопасности ООН и о сути многочисленных документов, принятых по конфликту в рамках других международных организаций. Полад Бюльбюльоглу отметил, что Азербайджан отстаивал свои суверенные земли и международное право, истина и справедливость были на нашей стороне. Наряду с этим, он сообщил о положениях общеизвестного трехстороннего Заявления и в целом, постконфликтном периоде, а также о масштабных работах по реставрации и реконструкции, проводимых на наших освобожденных территориях.

Посол Азербайджана выразил благодарность суданской стороне за признание 1 сентября 2014 года комитетом по внешним связям Национального Собрания Судана актом геноцида и преступлением против человечности кровавой расправы, совершенной армянскими вооруженными силами против мирного населения Азербайджана в городе Ходжалы в феврале 1992 года, и подчеркнул его историческую важность для нашей страны. В целом, Полад Бюльбюльоглу высоко оценил поддержку Суданом справедливой позиции Азербайджана в рамках международных организаций.

Стороны также обменялись мнениями по процессам, происходящим в регионе, и вопросам, вызывающим взаимный интерес.

Мохаммед Сиррадж отметил, что Азербайджан является для его страны дружественным государством и, подчеркнув, что Судан, который также столкнулся с сепаратистскими тенденциями, хорошо понимает Азербайджан, и впредь будет выступать с той же позицией на различных международных платформах.

В завершение встречи гостю были вручены изданные Фондом Гейдара Алиева книги «Хроника Победы» и «Карабах: до и после оккупации».

Сиррадж выразил благодарность послу Азербайджана за интересную и продуктивную встречу.