Украинские военные могут нанести удары по объектам, которые находятся на территории России, и откуда осуществляются обстрелы территории страны.

Об этом говорится в заявлении секретаря СНБО Алексея Данилова в эфире телемарафона.

«Если будет нужно (нанести удары по территории РФ), то поверьте, не дрогнет ни у кого рука, чтобы подписать то, что надо подписать, чтобы те объекты (откуда осуществляются обстрелы), о которых вы говорите, были уничтожены. А заявления президента, что мы будем давать ответ по тем территориям, откуда все идет, это подтверждает… Нам известно обо всех выстрелах, которые осуществляются ракетами, самолетами или кораблями по нашей стране», — подчеркнул Данилов.

При этом он отметил, что Украине известно, откуда российские военные проводят обстрелы ее территории.