Т.н. «Донецкая Народная Республика» может провести на своей территории «референдум» о вхождении в состав России в середине сентября. Об этом в среду в беседе с корреспондентом ТАСС сообщил председатель «Общественной палаты» «ДНР» Александр Кофман.

«По заявлениям наших военачальников, полностью территория «ДНР» будет «освобождена» от украинской армии к концу августа, соответственно, наверное, где-то середина сентября», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Кроме того, Кофман отметил, что провести «референдум» «лучше в один день» с аналогичным голосованием в «Луганской Народной Республике».