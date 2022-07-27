Против журналиста Владимира Кара-Мурзы, арестованного по обвинению в дискредитации ВС РФ, возбудили ещё одно уголовное дело. Об этом сообщил его адвокат Вадим Прохоров, уточнив, что обвинение пока ещё не предъявлено. По его словам, Кара-Мурзу подозревают в связях с организацией, деятельность которой была признана нежелательной на территории РФ.

«На этот раз — по части 1 статьи 284.1 УК РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, в отношении которой принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации её деятельности», — пояснил юрист.