В последние дни некоторые граждане распространяют в соцсетях ложную информацию с целью подрыва репутации Азербайджанской армии, создания искусственного ажиотажа среди граждан, а также подрыва работы, проводимой для укрепления обороноспособности государства.

Согласно информации пресс-службы Генпрокуратуры, для предотвращения случаев, направленных на нарушение общественно-политической стабильности, прав и свобод человека и гражданина, лица, допустившие подобные действия, были приглашены в Генеральную прокуратуру.

Руководителю сайта “jamaz.info» Ибишбейли Фикрету Фарамаз оглу, руководителю сайта “miq.az» Алышову Агилю Балабей оглу, жителю города Ширвана Исмаилу Эльчину Ханкярям оглу, жителю Лянкяранского района Джаббарлы Али Аллахверди оглу и жительнице Хачмазского района Фаталиевой Нуране Этибар гызы были сделаны предупреждения о недопустимости повторения подобного в будущем.

В связи с размещением на принадлежащей ему странице в социальной сети Facebook информации, запрещенной законом, Шахмурадов Тофик Тахмураз оглу арестован на 1 месяц.