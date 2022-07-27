Страны «Большой семерки» (G7) планируют ограничить стоимость российской нефти к началу декабря.

Об этом в комментарии Reuters заявил неназванный представитель G7.

По его словам, ввести ограничение цены на российскую нефть страны «Большой семерки» намерены к 5 декабря. Это связано с тем, что именно в этот день вступают в силу санкции ЕС, которые запрещают морской импорт нефти из РФ.

«Цель здесь состоит в том, чтобы согласовать сроки, которые уже установил ЕС. Мы хотим убедиться, что механизм ограничения цен вступит в силу одновременно», — подчеркнул чиновник G7.