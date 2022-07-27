Тест президента США Джо Байдена на коронавирус показал отрицательный результат, он прекратит соблюдать жесткие меры самоизоляции. Об этом говорится в заявлении лечащего врача американского лидера Кевина О’Коннора, распространенном в среду.

«Вчера (во вторник) вечером, а затем сегодня утром его тест на антитела на вирус SARS-CoV-2 показал отрицательный результат», — отмечается в документе. «Учитывая данное обнадеживающее развитие событий, президент прекратит соблюдать жесткие меры самоизоляции», — уточнил О’Коннор.