Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская Солидарность» должна будет в судебном порядке выплатить $312 тыс. или 11,5 млн гривен долга за аренду офиса в Киеве, сообщает УНИАН.

«Общая сумма задолженности состоит из основного долга 10 045 620 гривен, пени — 449 190 гривен, инфляционных потерь (628 688 гривен), процентов годовых (213 866 гривен) и расходов по уплате судебного сбора (170 060 гривен)», — отмечается в публикации.

Согласно информации единого реестра должников Украины, соответствующие производства против партии бывшего украинского лидера ведутся частным исполнителем Киева и открыты 12 и 25 июля 2022 года.