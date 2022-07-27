Между Россией и Филиппинами сорвалась сделка о продажи последним 16 российских военно-транспортных вертолетов Ми-17. Власти островного государства объяснили это решение угрозами США ввести санкции, сообщает РБК.

Филиппины отказались от покупки даже несмотря на то, что уже внесли предоплату в январе этого года.

Экс-министр обороны страны Дельфин Лорензана рассказал, что отменил сделку еще в июне. Он добавил, что Вашингтону известно о решении Манилы отказаться от покупки российских Ми-17, в связи с чем американские власти уже предложили стране аналогичные вертолеты.

Контракт на сумму 12,7 миллиарда филиппинских песо (примерно 228 миллионов долларов) был подписан еще в ноябре 2021-го. Согласно ему, российский «Совтехноэкспорт» примерно через два года должен был поставить вертолеты Маниле.