Израильская сторона готова к диалогу с Москвой по ситуации вокруг российского отделения «Еврейского агентства для Израиля» («Сохнут»), сообщил глава израильского правительства Яир Лапид.

«Отношения между Израилем и Россией основаны на истории, постоянном контакте и совместных интересах. Если существуют юридические вопросы, связанные с деятельностью агентства в России, Израиль, как всегда, готов к диалогу», — приводит слова Лапида The Jerusalem Post.

Ранее в Кремле призвали не политизировать ситуацию вокруг агентства «Сохнут» и не проецировать ее на весь комплекс российско-израильских отношений.

«Действительно, к этой ситуации нужно относиться очень аккуратно, действительно есть вопросы с точки зрения соблюдения российского законодательства к «Сохнут», и не нужно политизировать эту ситуацию и проецировать эту ситуацию на весь комплекс российско-израильских отношений», — сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он вновь подчеркнул, что к ситуации нужно подходить аккуратно. «Но в то же время нужно отдавать себе отчет, что все организации должны абсолютно соблюдать российское законодательство, это общее требование ко всем», — сказал Песков.